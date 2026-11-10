Taylor Fritz attacca il calendario ATP: “È diventato insostenibile, non abbiamo mai tempo libero”

Taylor Fritz torna a puntare il dito contro il calendario, giudicato ormai troppo fitto e difficile da gestire per i giocatori. Il tennista statunitense ha espresso le proprie perplessità nel corso di un’intervista a The Running Interview Show, soffermandosi soprattutto sul poco tempo a disposizione per recuperare tra una stagione e l’altra.

Secondo Fritz, il mese di pausa previsto al termine dell’annata è soltanto apparentemente sufficiente. Fermarsi per tutto quel periodo, infatti, significherebbe ritrovarsi all’inizio della nuova stagione senza un’adeguata preparazione fisica e tennistica.

“Il calendario è diventato davvero insostenibile. Abbiamo solo un mese di pausa tra una stagione e l’altra. E tra l’altro, se decidessi di prenderti tutto quel periodo di riposo, ti ritroveresti a ricominciare l’anno senza preparazione. Quindi, in sostanza, di questo mese puoi concederti al massimo un paio di settimane, dopodiché devi tornare ad allenarti”.

Il numero di settimane effettivamente libere si riduce così ulteriormente, tra recupero fisico e necessità di preparare la stagione successiva. Fritz ha poi concluso con una considerazione che riassume il disagio di molti giocatori del circuito.

“La verità è che non abbiamo mai tempo libero. Viviamo letteralmente con la valigia in mano”.

Parole che riaccendono il dibattito su uno dei temi più discussi nel tennis contemporaneo: la sostenibilità di un calendario sempre più intenso, tra tornei obbligatori, trasferte e pochissime occasioni per staccare realmente la spina.