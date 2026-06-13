WTA 500 Queen’s 2026: Raducanu in finale, Jovic ko in due set

Emma Raducanu si prende la finale nel WTA 500 del Queen’s 2026. La tennista britannica, numero 42 del mondo, elimina in semifinale la 18enne statunitense Iva Jovic e prosegue il suo ottimo cammino nel torneo di casa. 6-2 6-x, in un’ora e x minuti di gioco, il punteggio in favore della classe 2002 nativa di Toronto, che domenica si giocherà il titolo contro la lucky loser croata Donna Vekic e da lunedì tornerà a lambire la Top 30 WTA.
Si tratta della quarta finale nel circuito WTA per Raducanu, la seconda nel giro di sei mesi dopo quella persa contro Cirstea nell’ATP 250 di Cluj-Napoca e la prima su erba. L’inglese andrà a caccia del secondo titolo della carriera, dopo lo storico Us Open vinto nel 2021 da numero 150 del mondo.