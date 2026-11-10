WTA Finals, Kostyuk perde anche contro Pegula ed è aritmeticamente eliminata

Jessica Pegula trova il primo successo alle WTA Finals di Indian Wells e conquista un punto importante dopo la sconfitta all’esordio contro Coco Gauff. La statunitense supera Marta Kostyuk con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 28 minuti, mentre l’ucraina incassa il secondo ko consecutivo dopo quello rimediato contro Linda Noskova e rimane ancora a quota zero nel girone. Una vittoria costruita sulla solidità e sulla capacità di approfittare delle difficoltà dell’avversaria, apparsa particolarmente fallosa al servizio.

Pegula si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-2, gestendo il parziale con grande solidità e approfittando delle difficoltà dell’avversaria. Kostyuk commette diversi errori, faticando a trovare continuità e concedendo alla statunitense la possibilità di prendere progressivamente il controllo degli scambi. Pegula, dal canto suo, si dimostra efficace, costruisce ottime trame di gioco e sfrutta i momenti di maggiore fragilità dell’ucraina per indirizzare il set.

Nel secondo parziale Kostyuk prova a cambiare passo e parte meglio, mostrando maggiore aggressività e cercando di mettere in difficoltà la statunitense. Pegula, però, non si scompone: con il passare dei game alza gradualmente il livello, ritrova incisività e riesce a recuperare terreno, completando la rimonta e chiudendo sul 7-5.

A pesare sulla prestazione dell’ucraina sono anche i 9 doppi falli, un numero decisamente elevato in una sfida contro un’avversaria solida e concreta come Pegula, capace di sfruttare ogni minima concessione. La statunitense conquista così il suo primo punto nel girone, mentre per Kostyuk è aritmeticamente eliminata.