Masters 1000 Shanghai 2026: Alcaraz fuori al terzo turno, avanza un Bergs di lusso

Carlos Alcaraz non è ancora tornato lui: questa volta, l’indizio è la sconfitta al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2026 per mano del belga Zizou Bergs per 7-5 7-6 (. Certo, questa parte di stagione non è mai stata la sua preferita (non ha mai superato i quarti di finale, raggiunti una volta sola, in questo torneo), ma l’entusiasmo derivante dalla vittoria in Laver Cup con il Team Europe e soprattutto la conferma del titolo all’ATP 500 di Tokyo, facevano ipotizzare che lo spagnolo si fosse già tolto la ruggine di dosso.

E invece è umano, come è giusto che sia, e ha dunque bisogno di continuità per tornare a fare ciò di cui è capace. Grandissimi meriti a Bergs, capace di giocare il suo tennis fatto di servizio, atletismo e aggressività per l’intera durata del match, senza mai calare. Il belga attende il vincitore del match tra Tommy Paul e il campione in carica Valentin Vacherot agli ottavi di finale.

La vittoria contro il numero tre del mondo è miglior vittoria in carriera di Bergs per classifica dell’avversario e prestigio. Le altre vittorie contro un top 10 sono arrivate contro Andrey Rublev al Masters 1000 di Miami 2025 (ai tempi il russo era numero 9) e contro Felix Auger-Aliassime (numero 5) alla United Cup 2026.

La classifica

Alcaraz non può più chiudere l’anno né da numero uno, né da numero due del mondo. L’impresa era ardua ma non impossibile: guardando la Race to Turin, ovvero la classifica che tiene conto solo dei punti ottenuti nell’anno solare, e perciò più utile a prevedere i possibili scenari di fine stagione, lo spagnolo si trova esattamente a 3350 punti di distanza dal rivale Jannik Sinner, e a oltre 4200 punti da Alexander Zverev. Distanza molto ampia ma che era ancora teoricamente colmabile se lo spagnolo avesse raggiunto almeno le semifinali a Shanghai.

Il terzo posto in classifica è relativamente al sicuro: nonostante la ruggine, Alcaraz dovrebbe essere in grado di difendersi dai tentativi di sorpasso di Ben Shelton, anche lui eliminato anzitempo a Shanghai, ma distante soli 120 punti nella Race.