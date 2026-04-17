ATP 500 Monaco 2026: in semifinale sarà Cobolli-Zverev

Flavio Cobolli affronterà Alexander Zverev nella semifinale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. Il romano, dopo il successo ai quarti di finale per 6-3 6-2 nei confronti di Vit Kopriva, si appresta a disputare la sua terza semifinale dell’anno, dopo quella nel 250 di Delray Beach, persa con Sebastian Korda, e quella vinta nel 500 di Acapulco con Miomir Kecmanovic, sulla strada del terzo trionfo della carriera.

Dal canto suo, Zverev ha battuto in tre set Francisco Cerundolo, tornando in carreggiata dopo un primo parziale perso dopo due break di vantaggio. La stagione del tedesco può dirsi soddisfacente a metà sino a questo momento: ha raggiunto le semifinali di tutti i tornei più importanti giocati fin qui, ma non ha mai conquistato la finale. È stato sconfitto tre volte da Jannik Sinner (Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Monte Carlo) senza vincere alcun set, e una volta da Carlos Alcaraz (Australian Open) nella maniera più dolorosa possibile, ossia dopo aver servito per il match.

I precedenti e l’ultimo trionfo di Zverev

Nelle uniche due sfide tra Cobolli e Zverev il tedesco ha sempre vinto non concedendo set, nonostante due tie break. La prima volta al Roland Garros 2025, con un secco tre a zero, mentre, neanche un mese dopo, in due combattuti set nel 500 di Halle.

Come detto, nello scorso marzo l’italiano ha ottenuto il terzo successo della carriera, mentre l’ex numero due del mondo è “a secco” da un anno a questa parte, proprio dal torneo di Monaco di Baviera, quando si è imposto in finale in due set sullo statunitense Ben Shelton, conquistando il ventiquattresimo titolo del suo percorso tennistico.