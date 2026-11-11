Doppio WTA Finals 2026: Errani e Paolini in semifinale per la prima volta

Dopo l’ottimo esordio contro Siniakova/Townsend, Sara Errani e Jasmine Paolini battono anche la coppia formata dalla spagnola Cristina Bucsa e l’americana Nicole Melichar-Martinez alle WTA Finals 2026. Un’altra vittoria in rimonta e al super tie-break per le azzurre che riescono a prevalere per 3-6 6-2 10-7 e accedono per la prima volta in carriera alle semifinali del torneo di fine stagione. Entrate in tabellone grazie al forfait del duo Krunic/Danilina, le campionesse olimpiche di Parigi 2024, reduci dal titolo nel WTA 500 di Tokyo, stanno giocando a un livello altissimo a Indian Wells, riuscendo a migliorare il risultato raggiunto nelle edizioni 2024 e 2025 (uscita ai gironi).

Prima di volare al penultimo atto delle Finals, l’emiliana e la toscana affronteranno nell’ultimo match del Group 2 l’australiana Ellen Perez e l’olandese Demi Schuurs, già matematicamente eliminate dopo le sconfitte rimediate nei primi due match contro Bucsa/Melichar-Martinez prima e Siniakova/Townsend.