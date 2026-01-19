Australian Open 2026, Medvedev rompe il tabù: dopo un anno torna la vittoria Slam

Daniil Medvedev torna a vincere un match in uno Slam dopo quattro sconfitte consecutive, tre delle quali arrivate al primo turno. Nel primo turno dell’Australian Open 2026, il russo rompe il digiuno battendo Jesper de Jong con il punteggio di 7-5 6-2 7-6(2) in due ore e cinquantacinque minuti. Al secondo round, l’ex numero 1 del mondo affronterà Quentin Halys.

“Oggi non era facile: lo scorso anno ho sempre perso al primo turno e sono molto contento di aver vinto – ha dichiarato Medvedev ai microfoni -. L’anno scorso mi son sempre dovuto fermare contro grandi giocatori, non è stato il mio miglior anno, ma ora sento di stare migliorando giorno dopo giorno”.

Quello a Melbourne era un esordio tutt’altro che semplice per Medvedev, che ha dovuto superare l’ostico olandese, capace di procurarsi diverse occasioni per conquistare almeno un set e che lascia la Margaret Court Arena con più di un rimpianto. Una vittoria che conferma l’ottimo stato di forma del russo, fresco vincitore dell’ATP 250 di Brisbane. Il 2025, invece, era stato da dimenticare soprattutto a livello Slam: eliminazione al primo turno del Roland Garros contro Cameron Norrie e uscite immediate anche a Wimbledon e allo US Open per mano di Benjamin Bonzi.

L’ultima vittoria in uno Slam risaliva al primo turno dell’Australian Open 2025 contro Kasidit Samrej, allora numero 412 del mondo, prima della sconfitta contro Learner Tien. Per ritrovare un successo contro un giocatore top 100 bisogna invece tornare allo US Open 2024, quando superò Nuno Borges.