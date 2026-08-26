US Open 2026: Alcaraz non si allena dopo il doppio misto

Dopo il doppio misto disputato in coppia con Serena Williams allo US Open 2026, come riportato da Diario AS, Carlos Alcaraz non si è allenato nella giornata di mercoledì 26 agosto. Il campione murciano ha optato per una giornata di riposo dopo l’uscita ai quarti di finale del tanto discusso torneo misto, dove Belinda Bencic e Flavio Cobolli hanno fermato la corsa del campione in carica del singolare maschile.

D’altro canto, Alcaraz si era regolarmente allenato prima della trasferta newyorkese (assieme ad Holger Rune). Anche una volta sbarcato nella città della Grande Mela aveva proseguito gli allenamenti prima contro Daniel Merida e poi con il fresco vincitore del Masters 1000 di Cincinnati, Arthur Fils, pur venendo sconfitto in entrambe le occasioni. Da un lato lo stop di Alcaraz potrebbe allarmare, visto l’infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dai campi per 4 mesi e mezzo; dall’altro proprio un’assenza così lunga dal Tour necessita di un rientro graduale e privo di rischi inutili. Con il torneo pronto a cominciare domenica 30 agosto rimangono alcuni giorni di incertezza e, al tempo stesso, di recupero per Alcaraz. Sarebbero anche di più se l’esordio dello spagnolo avvenisse lunedì 31 agosto o martedì 1 settembre.