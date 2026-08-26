Qualificazioni US Open 2026: Grant si ferma contro Sakatsume

Si interrompe la caccia al primo US Open in carriera per Tyra Grant: l’italiana non è riuscita a portare a casa anche il secondo match di qualificazione allo Slam newyorchese contro Himeno Sakatsume, vincitrice per 5-7 6-2 6-3 al termine di una partita imprevedibile, dai numerosi ‘game fiume’, decisivi per l’andamento emotivo del match. Grant cercava la sua seconda partecipazione consecutiva a un tabellone principale Slam dopo quella ottenuta a Wimbledon, dove vinse le tre partite di qualificazioni e il match di primo turno, prima di perdere da Marie Bouzková. La giapponese si giocherà l’accesso al tabellone principale con Mia Ristic, serba classe 2006.

Il match

Grant ha rimesso brillantemente in piedi il primo set che sembrava perso con cinque giochi consecutivi per issarsi sul 7-5 dal 2-5. Il secondo parziale inizia con quattro giochi di fila vinti dalla giocatrice al servizio, Sakatsume è la prima a tenere la battuta portandosi sul 3-2. Dopo 1o parità e un game da 15 minuti, la giapponese strappa nuovamente il servizio a Grant e prendendo il controllo emotivo del match. Da quel momento in poi, l’italiana ha faticato a mantenere la lucidità, e questa volta non è riuscita a rimonta dallo stesso svantaggio del primo parziale, perdendo cinque game di fila e il set.

La varietà di gioco di Sakatsume ha messo a nudo alcuni margini di miglioramento di Grant, ancora soggetta a distrazioni dal piano partita e a una normale agitazione da prime volte a questo livello. Anche nel terzo set, ogni volta Tyra è riuscita a colpire con le idee chiare e in equilibrio, la sua palla è stata ingestibile per l’avversaria, purtroppo senza la sufficiente continuità. Imprevedibile anche l’andamento del terzo set, inizialmente perso e ripreso da Grant, che poi ha subito un altro parziale di cinque game di fila.