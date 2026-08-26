ATP 250 Winston-Salem 2026: serata da dimenticare per Darderi, un solo game contro van de Zandschulp

Non c’è partita agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem 2026: Luciano Darderi si arrende nettamente a Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-1 6-0 in 1 ora e 5 minuti. L’italiano appare scarico fisicamente e con una vistosa fasciatura sotto al ginocchio sinistro, ma ha il merito di onorare la partita nonostante la difficilissima situazione di punteggio. Bisogna anche considerare che il classe 2002 non si è mai davvero fermato nel corso del 2026. Anche in estate, infatti, ha disputato gli ATP 250 di Bastad ed Estoril nel tentativo di rimanere in Top 20. Darderi arriverà a New York con un andamento altalenante nelle ultime settimane: quarti di finale al Masters 1000 di Montreal 2026 e poi due sole vittorie tra Masters 1000 di Cincinnati e Winston-Salem.

Per van de Zandschulp si tratta già della ventesima vittoria in carriera contro un Top 20, la seconda nel 2026 e nel giro di poche settimane dopo quella ottenuta ai danni di Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Montreal. L’olandese sarà in un quarto di finale ATP per la diciassettesima volta, nei 16 precedenti vanta un bilancio di 9 vittorie e 7 sconfitte. Van de Zandschulp affronterà Benjamin Bonzi per provare a ripetere il bellissimo percorso del 2025, quando arrivò fino in finale dove perse contro Marton Fucsovics.