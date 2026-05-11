Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 12 maggio con Sinner e Musetti in campo

l programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 12 maggio degli Internazionali d’Italia 2026 con in campo tutti gli ottavi di finale maschili. Occhi puntati sul derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino e sulla sfida di Lorenzo Musetti opposto a Casper Ruud e Luciano Darderi, che se la vedrà invece con Alexander Zverev. Gli azzurri andranno a caccia di un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.
DOVE SEGUIRE MUSETTI-RUUD
DOVE SEGUIRE DARDERI-ZVEREV
IL PROGRAMMA COMPLETO
Campo Centrale
Ore 11.00 – (8) Musetti vs (23) Ruud
Non prima delle 13.00 – (26) Cirstea vs Ostapenko
Non prima delle 15.00 – (1) Sinner vs (Q) Pellegrino
Non prima delle 19.00 – (3) Gauff vs (8) Andreeva
Non prima delle 20.30 – (10) Cobolli/Tirante vs Llamas Ruiz/ (7) Medvedev
BNP Paribas Arena
Dalle 11.00 – doppio maschile
a seguire – (32) Jodar vs (19) Tien
Non prima delle 14.00 – (18) Darderi vs (2) Zverev
a seguire – (12) Rublev vs (Q) Basilashvili
a seguire – Medjedovic vs (LL) Landaluce
Supertennis Arena
Dalle 11.00 – (13) Khachanov vs (Q) Prizmic