Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 12 maggio con Sinner e Musetti in campo

l programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 12 maggio degli Internazionali d’Italia 2026 con in campo tutti gli ottavi di finale maschili. Occhi puntati sul derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino e sulla sfida di Lorenzo Musetti opposto a Casper Ruud e Luciano Darderi, che se la vedrà invece con Alexander Zverev. Gli azzurri andranno a caccia di un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

DOVE SEGUIRE MUSETTI-RUUD

DOVE SEGUIRE DARDERI-ZVEREV

IL PROGRAMMA COMPLETO

Campo Centrale

Ore 11.00 – (8) Musetti vs (23) Ruud

Non prima delle 13.00 – (26) Cirstea vs Ostapenko

Non prima delle 15.00 – (1) Sinner vs (Q) Pellegrino

Non prima delle 19.00 – (3) Gauff vs (8) Andreeva

Non prima delle 20.30 – (10) Cobolli/Tirante vs Llamas Ruiz/ (7) Medvedev

BNP Paribas Arena

Dalle 11.00 – doppio maschile

a seguire – (32) Jodar vs (19) Tien

Non prima delle 14.00 – (18) Darderi vs (2) Zverev

a seguire – (12) Rublev vs (Q) Basilashvili

a seguire – Medjedovic vs (LL) Landaluce

Supertennis Arena

Dalle 11.00 – (13) Khachanov vs (Q) Prizmic