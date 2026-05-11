L’orario di Musetti-Ruud: data e diretta tv ottavi di finale Internazionali d’Italia 2026

Torna in campo Lorenzo Musetti e lo farà contro Casper Ruud, nel match valevole per gli ottavi di finale Internazionali d’Italia. L’azzurro nel suo percorso si è imposto Giovanni Mpetshi Perricard e Francisco Cerundolo, mentre il norvegese ha avuto la meglio su Svajda e Lehecka. I precedenti vedono Ruud in vantaggio di 2-1, con l’ultima sfida nel 2023 all’ATP 250 di Bastad.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Musetti e Ruud e andrà in scena martedì 12 maggio sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).