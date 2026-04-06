Italia-Giappone BJK Cup 2026 in tv: programma, date, orari, su che canale si vede

Il programma, con gli orari e le convocazioni in vista di Italia-Giappone, primo turno della BJK Cup 2026. Le Azzurre di Tathiana Garbin, reduci da due trionfi consecutivi nella competizione, inaugurano quest’anno con un esordio casalingo e l’obiettivo di conquistare le Finals. A Velletri, sulla terra battuta, Jasmine Paolini e le sue compagne di squadra partono con tutti i favori del pronostico contro la compagine nipponica.

IL PROGRAMMA DI ITALIA-GIAPPONE

Venerdì 10 aprile: 2 singolari dalle 12:00

Sabato 11 aprile: Doppio e 2 singolari (se necessari) dalle 11:00

LE CONVOCATE

-ITALIA: Jasmine PAOLINI, Elisabetta COCCIARETTO, Lucia BRONZETTI, Tyra GRANT, Sara ERRANI

-GIAPPONE: Shuko AOYAMA, Nao HIBINO, Eri HOZUMI, Himeno SAKATSUME, Moyuka UCHIJIMA

ITALIA-GIAPPONE IN TV

A trasmettere in chiaro tutti gli incontri della sfida di BJK Cup tra Italia e Giappone sarà SuperTennis. In streaming le partite saranno visibili sul sito dell’emittente o sulla piattaforma SuperTennix.