Billie Jean King CupTennis in TV

Italia-Giappone BJK Cup 2026 in tv: programma, date, orari, su che canale si vede

Redazione
By Redazione
1 Min Read
ITF, Getty Images x Billie Jean King Cup
SHENZHEN, CHINA - SEPTEMBER 21: (L-R) Sara Errani, Tyra Caterina Grant, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti of Italy and Tathiana Garbin, captain of Italy pose for a photo with the Billie Jean King Cup during the trophy ceremony for the Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2025, Final match between Italy and USA at Shenzhen Bay Sports Centre Arena on September 21, 2025 in Shenzhen, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images for Billie Jean King Cup)

Il programma, con gli orari e le convocazioni in vista di Italia-Giappone, primo turno della BJK Cup 2026. Le Azzurre di Tathiana Garbin, reduci da due trionfi consecutivi nella competizione, inaugurano quest’anno con un esordio casalingo e l’obiettivo di conquistare le Finals. A Velletri, sulla terra battuta, Jasmine Paolini e le sue compagne di squadra partono con tutti i favori del pronostico contro la compagine nipponica.

Contents

IL PROGRAMMA DI ITALIA-GIAPPONE

Venerdì 10 aprile: 2 singolari dalle 12:00
Sabato 11 aprile: Doppio e 2 singolari (se necessari) dalle 11:00

LE CONVOCATE

-ITALIA: Jasmine PAOLINI, Elisabetta COCCIARETTO, Lucia BRONZETTI, Tyra GRANT, Sara ERRANI
-GIAPPONE: Shuko AOYAMA, Nao HIBINO, Eri HOZUMI, Himeno SAKATSUME, Moyuka UCHIJIMA

ITALIA-GIAPPONE IN TV

A trasmettere in chiaro tutti gli incontri della sfida di BJK Cup tra Italia e Giappone sarà SuperTennis. In streaming le partite saranno visibili sul sito dell’emittente o sulla piattaforma SuperTennix.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS