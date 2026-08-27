Potapova, problemi sul volo verso New York: “Mai vissuta una situazione del genere”

Il viaggio verso gli US Open di Anastasia Potapova non è iniziato nel migliore dei modi. La tennista russa ha raccontato sui social di aver avuto un acceso episodio con una assistente di volo durante il collegamento United Airlines da Houston a New York.

Secondo quanto riferito dalla giocatrice attraverso le sue Instagram Stories, la situazione avrebbe riguardato anche il trattamento riservato al suo cane. Potapova ha inoltre sostenuto che l’assistente avrebbe fatto più volte riferimento al suo status e l’avrebbe minacciata di essere fatta scendere dall’aereo.

“Non ho mai fatto una cosa del genere prima, ma in questo momento non posso restare in silenzio”, ha scritto la russa, spiegando di viaggiare frequentemente per motivi professionali e di non aver mai vissuto, a suo dire, un episodio di questo tipo.

Potapova ha quindi chiesto a United Airlines di verificare quanto accaduto, indicando anche il nome dell’assistente di volo coinvolta. La giocatrice ha successivamente fatto sapere di essere già in contatto con la compagnia aerea per chiarire la vicenda.

L’episodio arriva a pochi giorni dall’inizio degli US Open. Potapova aveva recentemente rinunciato al torneo di Monterrey a causa di un problema alla schiena, ma la sua presenza negli Stati Uniti lascia intendere la possibilità di vederla regolarmente in campo a New York.