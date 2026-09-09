US Open 2026: le prime 4 teste di serie in semifinale, non accadeva dal 2009 nel circuito WTA

A New York, lato femminile, si è spezzata una “maledizione” che durava da quasi vent’anni. Grazie alla vittoria della padrona di casa Coco Gauff sulla russa Mirra Andreeva, lo US Open 2026 se lo giocheranno le prime 4 teste di serie del tabellone principale. In semifinale, infatti, ci sono Aryna Sabalenka, a caccia del three peat nella ‘Grande Mela’, Elena Rybakina, fresca conquistatrice del primo posto del ranking mondiale, Jessica Pegula, terza forza del seeding, e proprio Gauff, alla sesta semifinale Slam della carriera.

A livello Major, nel circuito WTA non accadeva dal 2009, quando a Wimbledon le due russe Dinara Safina e Elena Dement’eva, insieme alle solite sorelle Williams, riuscirono a raggiungere il penultimo atto dei Championships da prime 4 forze del main draw. Il torneo lo vinse Serena che, da seconda testa di serie, conquistò il undicesimo titolo Slam della carriera battendo in finale Venus, dopo aver eliminato con un clamoroso 6-1 6-0 la testa di serie numero 1 Safina.

E nel circuito ATP?

Nel tour maschile, si è dovuto attendere molto meno dall’ultima volta. Sempre quest’anno, all’Australian Open, Carlos Alcaraz, poi vincitore del torneo, Jannik Sinner, Alexander Zverev e Novak Djokovic, le prime 4 teste di serie, si sono qualificati per la semifinale. Tra gli uomini, prima di Melbourne 2026, questo dato non si registrava dal Roland Garros 2019 con lo stesso ‘Nole’ accompagnato dai rivali di sempre Rafael Nadal e Roger Federer e l’austriaco Dominic Thiem, alla sua quarta semifinale consecutiva a Parigi.