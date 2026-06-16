ATP 500 Halle 2026: Kyrgios si ritira, Sonego in tabellone da lucky loser

Nonostante la sconfitta al secondo turno di qualificazioni dell’ATP 500 di Halle 2026 contro Nikoloz Basilashvili, Lorenzo Sonego sarà in main draw. Nick Kyrgios, infatti, si è ritirato dal torneo tedesco dove avrebbe dovuto esordire contro Ben Shelton nelle giornata di mercoledì 17 giugno. In questo modo ne approfitta Sonego che avrà la possibilità di trovare confidenza con il verde prima di Wimbledon e ritrovare fiducia dopo un avvio di 2026 complicato tra infortunio e sconfitte. Finora, infatti, il classe ’95 ha trovato solo quattro vittorie in singolare.