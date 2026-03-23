ITF W50 Chihuahua: Pareja trionfa in Messico, Top 250 nel mirino

Un percorso netto, senza passi falsi, culminato con un successo in finale per la vittoria del titolo. Il viaggio in Sud America non poteva concludersi meglio per Julieta Pareja, che ha conquistato l’ITF W50 di Chihuahua battendo la canadese Kayla Cross 6-3 7-6(5).
Si tratta del secondo titolo a livello professionistico per la californiana: il primo lo ottenne nel giugno del 2024 al W15 di Rancho Santa Fe. Senza dimenticare, poi, quella incredibile parentesi vissuta a Bogotà lo scorso aprile, nel WTA 250 dove, partita dalle qualificazioni e appena sedicenne, approdò tra le migliori quattro del torneo.
La classe 2009 di Carlsbad ha concluso la sua carriera juniores a novembre, portando con sé un’esperienza da numero 1 del ranking junior femminile e una finale di Wimbledon persa contro Mia Pohankova. Con il successo sul suolo messicano, Julieta sarà, a partire dalla prossima settimana, in posizione 264 della classifica WTA, suo nuovo best ranking, a un passo dalla Top 250 che, se continuerà in questa direzione, non risulta affatto lontana.