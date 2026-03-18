Rune senza filtri: “Con Alcaraz e Sinner diventa noioso. So di poterli battere”

“Con Alcaraz e Sinner, a essere sinceri, la cosa diventa noiosa. Abbiamo bisogno di più giocatori in grado di sfidarli costantemente”. Holger Rune, senza troppi peli sulla lingua, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nell’intervista rilasciata al podcast ‘Tales from Tennis’. Trasportato dal suo carattere, che l’ha sempre contraddistinto, ha parlato prima del suo periodo di recupero dall’infortunio, poi non ha perso occasione per lanciare qualche stoccata al duo ‘Sincaraz’ e a tutto il resto del circuito.

La rottura del tendine d’Achille, lo scorso ottobre, ha costretto il danese a stare fermo ai box per mesi, ma i tempi di recupero sembrano essere sempre più brevi: “La mia riabilitazione sta procedendo bene, sta andando nella giusta direzione e ho iniziato a correre, è un grande traguardo per me. Guardando al futuro, tutto sembra andare per il meglio: mi sento benissimo, sono molto ottimista e spero di tornare presto in campo”.

Il duello con Sinner e Alcaraz e le ambizioni al rientro

Per molti, Holger è il vero terzo incomodo che può inserirsi nel duello a due che sta dominando il tennis moderno. I numeri contro Sinner e Alcaraz, guardando i testa a testa, suggeriscono infatti sempre sfide ostiche per entrambi, ma, nella conta dei titoli, quando la pallina scotta, la differenza è abissale. Nonostante ciò, Holger è sicuro delle sue capacità: “Sono consapevole di potercela fare e ogni volta che scendo in campo contro di loro so di avere una possibilità di batterli. So anche che per entrambi giocare contro di me è scomodo, e questo mi motiva ancora di più”.

La sua ambizione, al rientro — previsto per la fine della stagione sulla terra battuta oppure in apertura su erba — è quella di tornare ai vertici del ranking e conquistare l’agognato titolo Slam, missione ancora incompiuta: “Il mio obiettivo non è cambiato. È quello di essere al vertice e vincere titoli del Grande Slam. So di poterlo raggiungere. Ho solo bisogno di avere la mente lucida ed essere consapevole di ciò che devo fare, sia fisicamente che in campo”.