Montepremi e Punti

Montepremi Atp Almaty 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
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Daniil Medvedev all'ATP 500 di Doha
Daniil Medvedev - Foto Noushad Variyattiyakkal/SOPA Images/Shutterstock

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Almaty, in programma dal 19 al 25 ottobre. Come da tradizione tanti tennisti russi in Kazakistan, a partire dal primo favorito Daniil Medvedev, reduce dalla semifinale di Pechino. Prova a fare bene in casa Bublik, mentre la seconda testa di serie è il nostro Luciano Darderi. Presente anche Mattia Bellucci, fresco vincitore del ricco challenger di Jinan. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI ATP 250 ALMATY 2026

PRIMO TURNO – $ 11.530 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 18.865 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 32.495 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 56.085 (100 punti)

FINALE – $ 95.400 (150 punti)

VINCITORE – $ 163.570 (250 punti)

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