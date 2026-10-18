Montepremi Atp Almaty 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Almaty, in programma dal 19 al 25 ottobre. Come da tradizione tanti tennisti russi in Kazakistan, a partire dal primo favorito Daniil Medvedev, reduce dalla semifinale di Pechino. Prova a fare bene in casa Bublik, mentre la seconda testa di serie è il nostro Luciano Darderi. Presente anche Mattia Bellucci, fresco vincitore del ricco challenger di Jinan. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 250 ALMATY 2026
PRIMO TURNO – $ 11.530 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 18.865 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 32.495 (50 punti)
SEMIFINALE – $ 56.085 (100 punti)
FINALE – $ 95.400 (150 punti)
VINCITORE – $ 163.570 (250 punti)