La Germania si presenta alla Coppa Davis con il numero uno del ranking mondiale, Alexander Zverev, a guidare una selezione che punta a riportare in patria un trofeo che manca ormai dal 1993. La formazione tedesca, capitanata da Michael Kohlmann, proverà a interrompere un digiuno lungo 33 anni e a sfruttare la qualità di un gruppo che unisce individualità di alto livello ed esperienza nella competizione. Con tre successi nella storia della manifestazione (1988, 1989 e 1993), la Germania è la settima nazione più titolata nella storia della Coppa Davis.

Il capitano Kohlmann ha confermato un gruppo di cinque giocatori che ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli. La Germania ha conquistato la qualificazione alle Final 8 attraverso due vittorie convincenti: prima il 4-0 rifilato al Perù a Düsseldorf, nel mese di febbraio, poi il 3-1 contro la Croazia a settembre, ottenuto a Halle. Due prestazioni che hanno permesso ai tedeschi di staccare il pass per Bologna per il terzo anno consecutivo, con l’obiettivo di migliorare le semifinali raggiunte nelle ultime due edizioni.

La squadra

Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Allenatore, Micheal Kohlmann

Alexander Zverev

Poche presentazioni per Alexander Zverev, il vero punto di riferimento della selezione tedesca. Il numero uno del mondo è il giocatore di punta di una squadra che può contare su una delle individualità più forti dell’intero panorama tennistico. Il 2026 è stato l’anno della sua definitiva consacrazione, con due titoli Slam conquistati su superfici differenti: prima il Roland Garros sulla terra battuta, poi lo US Open sul cemento. Una stagione straordinaria, nella quale Sascha ha dimostrato di poter fare la differenza anche lontano dalle superfici più congeniali al suo tennis. Il suo servizio, la potenza da fondo campo e la capacità di comandare gli scambi lo rendono un avversario estremamente complicato per chiunque. Anche sul veloce indoor, superficie sulla quale riesce a esprimere al meglio le proprie caratteristiche, rappresenta una garanzia di competitività. La sua presenza alza inevitabilmente il livello della Germania e offre a Kohlmann un riferimento imprescindibile nei singolari. Con Zverev a guidare il gruppo e una coppia di doppio consolidata come quella formata da Krawietz e Pütz, i tedeschi hanno tutte le carte in regola per rappresentare una delle nazionali più insidiose del tabellone.

Jan-Lennard Struff

Esperienza, solidità e affidabilità: Struff rappresenta una pedina importante nell’equilibrio della selezione tedesca. Il veterano di Warstein ha costruito negli anni una carriera di grande spessore, arrivando fino alla 21ª posizione del ranking ATP e consolidandosi a lungo tra i migliori giocatori del circuito. Nel 2026 ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, confermando di poter ancora competere ad altissimi livelli. Il suo tennis aggressivo, caratterizzato da un servizio potente e dalla capacità di prendere rapidamente in mano lo scambio, si adatta particolarmente bene alle superfici rapide. Un giocatore esperto, abituato ai grandi palcoscenici e capace di offrire a Kohlmann una valida alternativa nei singolari, oltre a un importante contributo in termini di leadership e personalità all’interno del gruppo.

Yannick Hanfmann

Yannick Hanfmann rappresenta una discreta alternativa nei singolari, grazie a un tennis solido e a una buona esperienza maturata nel circuito internazionale. Il tedesco, capace di raggiungere la 45ª posizione del ranking ATP, è un giocatore che può offrire garanzie soprattutto sulla terra battuta, superficie sulla quale riesce a sfruttare al meglio la consistenza da fondo e la capacità di reggere scambi prolungati. La sua presenza amplia le opzioni a disposizione di Kohlmann e garantisce profondità a una squadra che non può affidarsi esclusivamente a Zverev.

Kevin Krawietz e Tim Puetz

La Germania può contare su una delle coppie di doppio più pericolose dell’intera competizione. Kevin Krawietz e Tim Pütz sono un tandem affiatato, con una grande esperienza internazionale e una capacità di esprimersi al meglio nei grandi appuntamenti. Nel 2024 hanno conquistato le ATP Finals di doppio, trionfando sul cemento indoor di Torino e confermando la loro qualità anche nelle condizioni più rapide. Krawietz, due volte campione del Roland Garros in doppio, e Pütz, arrivato fino alla nona posizione mondiale, rappresentano una garanzia per Kohlmann. La solidità al servizio, la qualità nei pressi della rete e soprattutto l’intesa costruita nel corso degli anni li rendono una coppia particolarmente difficile da affrontare. In una competizione in cui il doppio può spesso risultare decisivo, la Germania dispone di un’arma di primissimo livello, potenzialmente tra le più forti dell’intero tabellone.

Regolamento

La qualificazione alla fase successiva passa attraverso una sfida al meglio dei tre incontri: due match di singolare e uno di doppio. Il confronto tra i singolaristi apre il programma, con i rispettivi numeri uno e numeri due delle squadre che si affrontano. L’eventuale doppio viene invece definito dai capitani, che possono comunicare i nomi dei giocatori anche a ridosso dell’inizio dell’incontro. Per conquistare il passaggio del turno è necessario vincere almeno due match. Se una nazionale dovesse chiudere i singolari sul 2-0, il terzo incontro non sarebbe necessario. Tutte le partite si disputano al meglio dei tre set, con tie-break sul 6-6. È inoltre prevista la possibilità di modificare la composizione della squadra: ciascuna nazionale può effettuare fino a tre sostituzioni tra i giocatori inizialmente designati, entro le ore 11:00 locali del giorno precedente all’avvio della Davis.