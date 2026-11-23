Vera sorpresa delle qualificazioni, nonché avversaria ai quarti di finale dell’Italia, la Corea del Sud si appresta a disputare la Final Eight di Coppa Davis per la prima volta da quando è stato introdotto il nuovo format. In precedenza, nel 2022 e nel 2023, aveva superato le qualificazioni, ma aveva concluso al quarto posto nel proprio girone. Fino al 2024, infatti, la Coppa Davis prevedeva che le 16 nazioni qualificate fossero suddivise in quattro gironi da quattro e le due migliori classificate di ciascun gruppo accedessero effettivamente alla Final Eight.

Il percorso

Per il Paese asiatico si tratterà a tutti gli effetti della prima presenza tra le migliori 8. Con il formato precedente, aveva raggiunto per tre volte il World Group perdendo sempre al primo turno: contro la Nuova Zelanda nel 1981, la Francia nel 1987 e la Germania nel 2008.

La Corea del Sud ha superato entrambe le fasi di qualificazione, sconfiggendo l’Argentina 3-2 a febbraio grazie alle due vittorie di Soonwoo Kwon (7-6(6) 6-2 su Marco Trungelliti e 6-4 4-6 6-3 su Thiago Augustin Tirante) e al punto conquistato dall’ex numero 19 del mondo, Hyeon Chung, ai danni di Trungelliti (6-4 6-3).

Nel secondo e decisivo turno di qualificazione disputato a settembre, invece, la Corea si è imposta 3-1 sull’India. Decisivi nuovamente Kwon (vittoria 3-6 6-3 6-4 su Dhakshineswar Suresh e 6-1 6-2 su Sumit Nagal) e Chung, che si è imposto 2-6 6-4 7-5 su Nagal. Anello debole della squadra, in entrambi i tie, il doppio composto da Ji-sung Nam e Uisung Park, sconfitto sia dalla coppia argentina che da quella indiana.

Sorteggio e pronostico

Sorteggio infelice per la Corea, che affronterà l’Italia. Gli Azzurri sono campioni da ben tre edizioni consecutive e avranno il pubblico dalla loro parte. A favore del Bel Paese anche tutti i tre precedenti:

1981 – Play-off World Group: Sanremo, Tennis Club Solaro, 2-4 ottobre, terra battuta: Italia b. Corea del Sud 4-1

Italia b. Corea del Sud 4-1 1987 – Play-off World Group: Seoul (Kor), Stadio Nazionale Olympic Park, 24-28 luglio, cemento: Italia b. Corea del Sud 3-2

Italia b. Corea del Sud 3-2 2020 – Qualifiers: Cagliari, TC Cagliari, 6-7 febbraio 2020, terra battuta: Italia b. Corea del Sud 4-0

Il pronostico è sicuramente favorevole all’Italia. Ciononostante, i coreani non sono da sottovalutare. Il ranking attuale, infatti, non riflette il reale valore dei loro migliori singolaristi. Inoltre, hanno già dimostrato di saper vincere tie in cui partivano sfavoriti, come fatto a febbraio contro l’Argentina. Rimane però l’aspetto critico del doppio: i coreani non vantano una coppia di specialisti paragonabile all’Italia. Vero che gli azzurri saranno privi della coppia Bolelli/Vavassori, vista l’esclusione del bolognese ma il piemontese sarà comunque convocato. In caso di parità dopo i due singolari, sarà il doppio a decretare il passaggio del turno.

La squadra e il Capitano

Sonwoo Kwon: vanta un best ranking al numero 52 del mondo, in carriera ha vinto 2 titoli nel circuito maggiore (ATP 250 Astana 2021, ATP 250 Adelaide 2023) a cui si aggiungono 6 titoli Challenger. Attualmente si trova alla 160esima posizione del ranking ed è il miglior singolarista coreano, per ciò che riguarda la classifica ATP. Il crollo è da imputare soprattutto ai 18 mesi di leva militare obbligatoria che ha svolto a partire da gennaio 2025. In quel periodo non ha potuto disputare le partite del Tour, ad eccezione di qualche torneo in Corea del Sud e della Coppa Davis. Secondo miglior singolarista di sempre in Davis per il suo Paese: 27-10 lo score.

Hyeon Chung: il nome più blasonato della squadra. Come detto, raggiunse la posizione numero 19 nell’aprile del 2018, stesso anno in cui divenne il primo coreano della storia a disputare una semifinale Slam in singolare (Australian Open). Vinse anche la ATP Next Gen Finals del 2017, sconfiggendo in finale Andrey Rublev (3-4(4) 4-3(2) 4-2 4-2).

A fermarlo, proprio sul più bello, sono stati diversi guai fisici. In particolare, è stata la schiena a creare diversi problemi a Chung, che si è operato nel 2021. Dopodiché ha saltato due stagioni intere e ha faticato a tornare su suoi livelli. Il ranking attuale lo vede in 576esima posizione. Attenzione al suo score in Davis: 14-3.

Uisung Park: ex promessa del circuito junior, dove raggiunse la terza posizione mondiale, non ha rispecchiato le attese tra i grandi. Il suo best ranking è al numero 546 in singolare e 212 in doppio. Vanta due Challenger e undici ITF in coppia, tre ITF in singolare. In Davis ha giocato solo in doppio, sempre in coppia con Ji-sung Nam, ottenendo 1 vittoria e 2 sconfitte.

Jisung Nam: meglio in doppio che in singolare per ciò che concerne il ranking: rispettivamente 102 e 236 i migliori piazzamenti. In singolare ha vinto 6 ITF, mentre in doppio ben 14 Challenger, raggiungendo anche il secondo turno dell’Australian Open sia nel 2020, sia nel 2021. In Coppa Davis ha giocato in doppio (8-13), ma anche in singolare (3-3).

Seongchang Hong: finalista dell’Australian Open junior 2015, come nel caso di Park le cose non sono andate altrettanto bene nel circuito maggiore. Raggiunse il numero 139 del ranking in singolare e 359 in doppio. Nel 2024 superò le qualificazioni dell’ATP 500 di Washington. In Coppa Davis solo 4 vittorie in 21 incontri giocati tra singolare e doppio, non disputa un match con la Nazionale dal 2024.

Capitano: Jong Sam-Chung

Alla guida della Corea del Sud dal 2025, quando perse il tie delle qualificazioni contro la Repubblica Ceca. Ha uno score di 3-1. In carriera fu giocatore professionista, ma non si affacciò al grande tennis: non andò oltre al 516esimo posto in singolare e 420esimo in doppio.