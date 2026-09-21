Sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis: quando e a che ora

La fase di qualificazione alle Final Eight della Coppa Davis 2026 si è conclusa nella giornata di domenica 20 settembre: sette nazioni hanno raggiunto l’Italia già qualificata di diritto, ed è dunque il momento di proiettarsi alla fase decisiva del torneo. La cerimonia del sorteggio del tabellone conclusivo si terrà martedì 22 settembre alle ore 12:00 italiane, e sarà trasmesso in live streaming da SuperTennis, dalla piattaforma SuperTennis+ e dal sito ufficiale della Coppa Davis.
Tutte le qualificate alle Final Eight di Coppa Davis
- Italia
- Spagna
- Germania
- Regno Unito
- Austria
- Corea del Sud
- Repubblica Ceca
- Canada
Come funzionano le Final Eight
La fase finale della Coppa Davis 2026 si disputerà con un tabellone a eliminazione diretta, articolato in quarti di finale, semifinali e finale. Ogni confronto tra due nazionali sarà composto da un massimo di tre incontri: due singolari e, qualora il punteggio fosse sull’1-1, un doppio decisivo. Tutti i match si giocheranno al meglio dei tre set, con tie-break. La squadra che conquisterà per prima due incontri accederà al turno successivo, mentre per la formazione sconfitta il cammino terminerà immediatamente. Non saranno dunque concessi margini d’errore: per sollevare l’Insalatiera, una nazionale dovrà superare tre turni consecutivi nell’arco di pochi giorni.
Dove vedere la Coppa Davis
La Final Eight sarà trasmessa da SuperTennis e dalla piattaforma SuperTennis+, con la programmazione completa che verrà comunicata in prossimità dell’evento.