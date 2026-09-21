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Sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis: quando e a che ora

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Lorenzo Musetti, Davis Cup 2024 - Foto Jean Catuffe/DPPI/IPA Sport 2
Lorenzo Musetti, Davis Cup 2024 - Foto Jean Catuffe/DPPI/IPA Sport 2

La fase di qualificazione alle Final Eight della Coppa Davis 2026 si è conclusa nella giornata di domenica 20 settembre: sette nazioni hanno raggiunto l’Italia già qualificata di diritto, ed è dunque il momento di proiettarsi alla fase decisiva del torneo. La cerimonia del sorteggio del tabellone conclusivo si terrà martedì 22 settembre alle ore 12:00 italiane, e sarà trasmesso in live streaming da SuperTennis, dalla piattaforma SuperTennis+ e dal sito ufficiale della Coppa Davis.

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Tutte le qualificate alle Final Eight di Coppa Davis

  • Italia
  • Spagna
  • Germania
  • Regno Unito
  • Austria
  • Corea del Sud
  • Repubblica Ceca
  • Canada

Come funzionano le Final Eight

La fase finale della Coppa Davis 2026 si disputerà con un tabellone a eliminazione diretta, articolato in quarti di finale, semifinali e finale. Ogni confronto tra due nazionali sarà composto da un massimo di tre incontri: due singolari e, qualora il punteggio fosse sull’1-1, un doppio decisivo. Tutti i match si giocheranno al meglio dei tre set, con tie-break. La squadra che conquisterà per prima due incontri accederà al turno successivo, mentre per la formazione sconfitta il cammino terminerà immediatamente. Non saranno dunque concessi margini d’errore: per sollevare l’Insalatiera, una nazionale dovrà superare tre turni consecutivi nell’arco di pochi giorni.

Dove vedere la Coppa Davis

La Final Eight sarà trasmessa da SuperTennis e dalla piattaforma SuperTennis+, con la programmazione completa che verrà comunicata in prossimità dell’evento.

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