Sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis: quando e a che ora

La fase di qualificazione alle Final Eight della Coppa Davis 2026 si è conclusa nella giornata di domenica 20 settembre: sette nazioni hanno raggiunto l’Italia già qualificata di diritto, ed è dunque il momento di proiettarsi alla fase decisiva del torneo. La cerimonia del sorteggio del tabellone conclusivo si terrà martedì 22 settembre alle ore 12:00 italiane, e sarà trasmesso in live streaming da SuperTennis, dalla piattaforma SuperTennis+ e dal sito ufficiale della Coppa Davis.

Tutte le qualificate alle Final Eight di Coppa Davis

Italia

Spagna

Germania

Regno Unito

Austria

Corea del Sud

Repubblica Ceca

Canada

Come funzionano le Final Eight

La fase finale della Coppa Davis 2026 si disputerà con un tabellone a eliminazione diretta, articolato in quarti di finale, semifinali e finale. Ogni confronto tra due nazionali sarà composto da un massimo di tre incontri: due singolari e, qualora il punteggio fosse sull’1-1, un doppio decisivo. Tutti i match si giocheranno al meglio dei tre set, con tie-break. La squadra che conquisterà per prima due incontri accederà al turno successivo, mentre per la formazione sconfitta il cammino terminerà immediatamente. Non saranno dunque concessi margini d’errore: per sollevare l’Insalatiera, una nazionale dovrà superare tre turni consecutivi nell’arco di pochi giorni.

Dove vedere la Coppa Davis

La Final Eight sarà trasmessa da SuperTennis e dalla piattaforma SuperTennis+, con la programmazione completa che verrà comunicata in prossimità dell’evento.