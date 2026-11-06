Bolelli riparte da Guinard: sarà il francese il suo nuovo compagno di doppio

Novità nel panorama del doppio in vista della stagione 2027. Simone Bolelli ha scelto il suo prossimo compagno: sarà il francese Manuel Guinard, attualmente numero 15 del ranking ATP di specialità. Il transalpino ha appena sfiorato la qualificazione alle ATP Finals di Torino in coppia con l’argentino Guido Andreozzi.

Dopo la separazione da Andrea Vavassori, con cui ha condiviso un percorso ricco di soddisfazioni e importanti successi, anche il tre volte vincitore della Coppa Davis ha dunque trovato un nuovo partner. Si completa così il quadro delle nuove coppie azzurre: anche Vavassori, infatti, aveva già annunciato la propria scelta per il 2027, quando giocherà insieme al salvadoregno Marcelo Arevalo, ex numero uno del mondo e vincitore di due titoli Slam in doppio maschile.

Per Bolelli si apre quindi un nuovo capitolo della carriera, al fianco di un giocatore stabilmente ai vertici della specialità. La nuova coppia con Guinard prenderà il via dal 2027, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel circuito internazionale.