Djokovic, 2026 da dimenticare nei Masters 1000: mai così male dal 2005

Il 2026 di Novak Djokovic nei Masters 1000 si chiude con un bilancio decisamente insolito per un campione del suo calibro. Il serbo ha conquistato appena tre vittorie nel corso della stagione, facendo registrare il suo peggior rendimento in questa categoria di tornei dal 2005. Un dato che fotografa le difficoltà incontrate da Nole nel circuito e che certifica un’annata particolarmente complicata.

Nel dettaglio, Djokovic ha ottenuto due successi a Indian Wells, superando Majchrzak e Kovacevic, mentre l’unica affermazione a Parigi è arrivata contro Vacherot. Il bilancio complessivo parla di tre vittorie e cinque sconfitte, un record negativo che il fuoriclasse serbo registra soltanto per la seconda volta in carriera nei Masters 1000.

C’è anche un altro dato che rende ancora più particolare la sua stagione. Per la prima volta dal 2005, infatti, Djokovic non è riuscito a raggiungere nemmeno un quarto di finale in un torneo Masters 1000. Un rendimento lontanissimo dagli standard a cui ha abituato il circuito per quasi vent’anni e che racconta, meglio di qualsiasi altra statistica, le difficoltà vissute dal serbo nel 2026.