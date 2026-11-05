Pegula punge Andreeva: “Dovrebbe tornare con i piedi per terra”

Una conversazione privata diventata di dominio pubblico e uno sfogo che rischia di creare qualche tensione nel circuito WTA. Jessica Pegula è finita al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni poco lusinghiere nei confronti di Mirra Andreeva. Durante una sessione di allenamento, alcuni microfoni presenti sul campo hanno registrato le parole della statunitense, che non sembra aver apprezzato alcuni atteggiamenti della giovane russa e il modo in cui si rapporta con la propria allenatrice, Conchita Martínez.

L’americana, convinta di non essere ascoltata, si è lasciata andare a un commento piuttosto diretto: “Mirra è una brava ragazza, ma a volte si comporta da diva. Qualcuno dovrebbe riportarla con i piedi per terra”. Nel corso della conversazione, Pegula ha tirato in ballo anche un episodio che avrebbe osservato durante l’allenamento, criticando la reazione di Andreeva nei confronti della propria allenatrice. La russa, nonostante fosse avanti 4-0, si sarebbe infatti lamentata con Martínez per il modo in cui le stava passando le palline. “Se fossi un’allenatrice e la mia giocatrice avesse appena vinto quattro game consecutivi, portandosi sul 4-0, per poi arrabbiarsi con me perché le lancio le palline, le direi che è irrispettoso. Sei avanti 4-0, stai zitta!”, avrebbe commentato la statunitense. Non è mancata neppure una considerazione su Conchita Martínez: “È sempre stata molto gentile con me, ma ho perso un po’ di rispetto nei suoi confronti”.

Pegula elogia il talento di Andreeva, ma tira in ballo Coco Gauff

La vicenda ha generato diverse ricostruzioni anche tra gli appassionati. Su Reddit alcuni utenti hanno ipotizzato che l’allenamento tra le due giocatrici non fosse andato particolarmente bene e che Andreeva e il suo gruppo avessero deciso di abbandonare il campo prima della conclusione di un set. Una versione, però, che non ha ricevuto conferme ufficiali. Nel suo sfogo, Pegula ha comunque riconosciuto le qualità della giovane russa, riservandole parole di grande apprezzamento sul piano tecnico e atletico. Il giudizio è stato accompagnato da un paragone con Coco Gauff, con la quale Andreeva viene spesso accostata per talento e prospettive. “È meravigliosa, ha un servizio perfetto, si muove come un gatto, è intelligente e anticipa molto bene. Fisicamente è un dieci. Se avesse la mentalità di Coco, sarebbe più forte di Coco”, avrebbe dichiarato la tennista di Buffalo. Le parole di Pegula hanno diviso il pubblico: da una parte chi ne apprezza la schiettezza, dall’altra chi considera inopportuno uno sfogo di questo tipo, soprattutto nei confronti di una giocatrice così giovane. Le WTA Finals devono ancora cominciare, ma le prime scintille sono già arrivate.