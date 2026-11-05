Masters 1000 Parigi: problema al braccio per Berrettini, non giocherà contro Alcaraz

Matteo Berrettini non giocherà contro Carlos Alcaraz agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi. Il romano, uscito indenne dal match di secondo turno contro Ugo Humbert, ha deciso di non scendere in campo questa sera contro lo spagnolo a causa di un problema al braccio destro accusato nel corso della sfida contro il francese.

“Purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera. Nei prossimi giorni farò gli accertamenti necessari per capire di che si tratta. Grazie a tutti per il sostegno e affetto che mi dimostrate ogni giorno in campo e fuori”, scrive Berrettini su Instagram, le cui condizioni saranno da valutare anche in ottica Coppa Davis, dove al momento non figura tra l’elenco dei convocati. Avanza ai quarti senza giocare Alcaraz, che affronterà uno tra Taylor Fritz e Arthur Fils.