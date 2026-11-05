A che ora si gioca oggi Berrettini-Alcaraz? Diretta tv ottavi di finale Masters 1000 Parigi 2026

Matteo Berrettini contro Carlos Alcaraz agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi 2026. Il romano ha superato per la prima volta in carriera il primo turno del torneo francese e al secondo ha sconfitto il padrone di casa Humbert mostrando un ottimo livello nonostante un problema al gomito. Lo spagnolo, invece, è reduce dai titoli vinti nei ‘500’ di Tokyo e Vienna e sta giocando il suo miglior tennis dal ritorno dall’infortunio dello scorso aprile.

Berrettini-Alcaraz, i precedenti

Sarà il quarto incontro tra Berrettini e Alcaraz. I precedenti sono dalla parte del murciano che comanda per 3-1 grazie alle vittorie all’ATP 500 di Vienna 2021, all’ATP 250 di Rio de Janeiro 2022 e a Wimbledon 2023. L’unico successo dell’azzurro risale al 2022 quando all’Australian Open riuscì a spuntarla al quinto set per poi raggiungere la terza semifinale Slam della carriera.

Orario e dove vederla

La sfida tra Berrettini e Alcaraz avverrà giovedì 5 novembre, non prima delle 19.00 sul Campo Centrale. Il match sarà visibile in diretta tv sui canali Sky – o SkySportUno (201) o SkySportTennis (203), e in diretta streaming su Sky GO e Now TV.