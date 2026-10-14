Entry List Atp Stoccolma 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Stoccolma 2026, in programma dal 9 al 15 novembre sui campi in cemento indoor. Ultimo torneo prima delle Finals, ma non per questo da sottovalutare. Non ci saranno top-10 al via ovviamente, ma il field resta di tutto rispetto a partire da Taylor Fritz che guida il seeding. Presente anche Luciano Darderi, con Matteo Berrettini anch’esso pronto ad entrare in main draw. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Stoccolma.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 250 STOCCOLMA 2026
Fritz,Taylor USA 12
Vacherot,Valentin MON 14
Cerundolo,Francisco ARG 20
Darderi,Luciano ITA 21
Bublik,Alexander KAZ 22
Ruud,Casper NOR 24
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 26
Blockx,Alexander BEL 28
Tabilo,Alejandro CHI 30
Etcheverry,Tomas Martin ARG 31
Humbert,Ugo FRA 32
Rinderknech,Arthur FRA 33
Michelsen,Alex USA 35
Fery,Arthur GBR 37
Bergs,Zizou BEL 39
Norrie,Cameron GBR 40
van de Zandschulp,Botic NED 41
Shapovalov,Denis CAN 42
ALTERNATES
1 Merida,Daniel (1) ESP 44
2 Van Assche,Luca (1) FRA 45
3 Berrettini,Matteo (1) ITA 46
4 Navone,Mariano (1) ARG 47
5 Halys,Quentin (1) FRA 48
6 Munar,Jaume (1) ESP 49
7 Collignon,Raphael (1) BEL 50
8 Borges,Nuno (1) POR 51
9 Vallejo,Adolfo Daniel (1) PAR 52
10 Baez,Sebastian (1) ARG 53
11 Tirante,Thiago Agustin (1) ARG 54
12 Cerundolo,Juan Manuel (1) ARG 55
13 Hanfmann,Yannick (1) GER 57
14 Griekspoor,Tallon (1) NED 58
15 Struff,Jan-Lennard (1) GER 59