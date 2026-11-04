Masters 1000 Parigi 2026: Alcaraz passa agilmente in due su Michelsen

Carlos Alcaraz debutta con il sorriso al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2026. Dopo il trionfo della scorsa settimana a Vienna, il numero 3 del mondo riparte con un successo contro Alex Michelsen, conquistando il pass per gli ottavi di finale dell’ultimo Masters 1000 della stagione. 7-6(4) 6-3 in poco meno di un’ora e quarantacinque per una partita mai veramente in discussione.

Un confronto che peraltro metteva nuovamente di fronte i due a poco più di un mese dal precedente di Tokyo, quando lo spagnolo era riuscito a imporsi in tre set con il punteggio di 7-6(1) 4-6 6-1. Un avversario tutt’altro che scontato, reduce dalla bella vittoria in rimonta contro Jiri Lehecka al primo turno, ma che poche speranze ha avuto contro un murciano sempre più vicino alla miglior forma. Per lo spagnolo un altro tassello importante in questo finale di stagione, con l’obiettivo di dare continuità alle ottime sensazioni maturate sul cemento indoor austriaco. E un occhio vispo già verso l’orizzonte delle Finals…