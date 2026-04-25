Paolini dopo il ko con Baptiste a Madrid: “Livello più alto delle ultime partite”

“È stata una partita con aspetti positivi e cose da aggiustare. Sicuramente oggi ho avuto il giusto atteggiamento, ero tranquilla ed ero nel match. Sapevo cosa fare, poi ho avuto delle chance e non le ho sfruttate. Si è giocato su pochi punti, ma il mio livello è stato più alto delle ultime uscite”. Così Jasmine Paolini, in zona mista, dopo la sconfitta contro Hailey Baptiste nel terzo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. “Lei ha giocato una buona partita – prosegue la toscana sul match – e non c’è qualcosa che non ha funzionato nel mio gioco. Ha giocato meglio nei punti chiave del match e quando avevo palla break ha servito sempre oltre i 190 km/h. Dalla mia parte forse potevo usare un po’ meglio il servizio e di fare un po’ più di percentuale”. Difeso il terzo turno del 2025, Paolini si prepara a scartare i 1000 punti del titolo agli Internazionali d’Italia: “Roma? In questo momento cerco di concentrarmi sul mio livello. Oggi ho espresso un buon livello e Baptiste è stata più brava di me. So che se riesco ad esprimere un buon livello le chance arriveranno. Non so se sarà a Roma o nei tornei dopo, ma devo mettere qualità nel mio gioco. In doppio cercherò di avere sempre l’atteggiamento che ho avuto oggi”.