Masters 1000 Parigi 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 3 novembre, esordio per Djokovic e Berrettini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 3 novembre, seconda giornata del tabellone principale del Masters 1000 di Parigi 2026. Esordio scomodo nella Plenitude Arena a La Defense per Novak Djokovic contro Valentin Vacherot, fresco campione dell’ATP 500 di Basilea.
In campo anche Matteo Berrettini, sfidato da Brandon Nakashima nel secondo match sul campo 2 a partire dalle 11, Ben Shelton e Rafael Jodar, oltre a un gustoso incontro tra il nuovo campione ‘1000’ Alejandro Davidovich Fokina e il classe 2009 francese Moise Kouame, a sua volta recente vincitore Challenger per la prima volta in carriera al ‘100’ di Brest. In programma anche le teste di serie numero 5 del tabellone Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
Il programma completo
COURT CENTRAL
Ore 11.00 – Rinderknech vs (16) Cerundolo
a seguire – (13) Davidovich Fokina vs (WC) Kouame
a seguire – (10) Djokovic vs Vacherot
non prima delle 19:00 – (3) Shelton vs Norrie
COURT 1
Ore 11.00 – Halys vs Fery
a seguire – Tsitsipas vs (15) Tien
a seguire – (12) Paul vs Rune
non prima delle 15:30 – (Q) Bonzi vs (11) Fritz
a seguire – Struff vs (WC) Gea
COURT 2
Ore 11.00 – Rublev vs Etcheverry
a seguire – (14) Nakashima vs Berrettini
non prima delle 15:00 – Michelsen vs Lehecka
a seguire – Cash/Nakashima vs (WC) Vacherot/Van Assche
COURT 3
Ore 13.00 – Nouza/Venus vs Cabral/Tracy
a seguire – (5) Bolelli/Vavassori vs Schnaitter/Wallner
a seguire – Michelsen/Tien vs (6) Krawietz/Puetz