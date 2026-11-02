Masters 1000 Parigi, Arnaldi subito fuori: Norrie vince in tre set

Cameron Norrie supera Matteo Arnaldi all’esordio al Masters 1000 di Parigi e accede al turno successivo. Il britannico si impone in tre set con il punteggio di 6-4 1-6 6-3, al termine di una partita dai due volti per il tennista italiano, che saluta così il torneo francese.

Il primo parziale è tutto sommato abbastanza equilibrato, ma Norrie riesce a trovare l’allungo decisivo e a chiudere sul 6-4. La reazione di Arnaldi non tarda ad arrivare: nel secondo set l’azzurro alza sensibilmente il livello, aumenta la qualità degli scambi e prende il controllo del gioco, lasciando appena un game all’avversario (6-1).

Quando la partita sembra poter girare dalla parte dell’italiano, Norrie ritrova intensità e incisività. Nel terzo set il britannico torna propositivo, mette in difficoltà Arnaldi e conquista nuovamente il controllo degli scambi, chiudendo sul 6-3 e mettendo fine alla sua avventura parigina.

Anche le statistiche al servizio raccontano una sfida piuttosto equilibrata: entrambi hanno superato il 70% di prime in campo, con percentuali simili anche nel rendimento con la prima e la seconda di servizio. A fare la differenza è stato soprattutto l’andamento del parziale decisivo, nel quale Norrie è riuscito a esprimere maggiore continuità.