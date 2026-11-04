Masters 1000 Parigi, che Berrettini! Il romano supera Humbert e vola al turno successivo

Matteo Berrettini conquista una vittoria di grande spessore al Masters 1000 di Parigi. L’azzurro supera in due set il padrone di casa Ugo Humbert, imponendosi con il punteggio di 7-6(3), 7-5 e staccando il pass per il turno successivo. Una prestazione di carattere per il romano, capace di fare i conti anche con qualche problema fisico.

Che Berrettini! Nonostante condizioni fisiche non ottimali, l’azzurro vince e convince, dimostrando ancora una volta tutta la propria solidità nei momenti importanti. Il primo set è particolarmente combattuto, con i due giocatori protagonisti di scambi intensi e Humbert bravo a trovare soluzioni anche in risposta. L’equilibrio accompagna il parziale fino al tie-break, dove Matteo alza ulteriormente il livello e si impone per 7-3.

Nel corso del primo set, sul punteggio di 3-3, Berrettini aveva accusato un problema fisico, indicando il gomito destro e manifestando qualche fastidio. Una difficoltà che, tuttavia, non gli ha impedito di proseguire e mantenere un livello di gioco molto alto.

Nel secondo parziale il romano cambia marcia, portandosi rapidamente avanti 4-1 e dando l’impressione di poter gestire senza particolari difficoltà il vantaggio. Humbert, però, prova a rientrare in partita, recuperando parte dello svantaggio e portandosi sul 5-5. A quel punto emergono tutta la tenacia e la grinta del romano, capace di stringere i denti nei momenti più delicati e trovare le energie per chiudere il parziale sul 7-5. Una vittoria conquistata con il cuore, oltre che con il tennis, che permette a Berrettini di proseguire il proprio cammino nel torneo parigino.