ATP 500 Pechino 2026: default per Medvedev contro Djokovic, il motivo e cosa succede per le scommesse

La seconda semifinale dell’ATP 500 di Pechino non si è conclusa come previsto: Daniil Medvedev, sotto 7-5 5-3 15-15, dopo una rincorsa verso una palla irraggiungibile sul suo lato del dritto, ha colpito la pallina una volta rimbalzata sui tabelloni pubblicitari, incocciando in fronte uno spettatore in prima fila, lasciandolo dolorante, e legando le mani al giudice arbitro del torneo: in questi casi, la squalifica è automatica.

Default Medvedev, cosa succede con le scommesse

Nonostante la sfida non sia terminata con un vincitore sul campo, gran parte delle agenzie di scommesse stanno premiando la vittoria di Djokovic. Il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.