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WTA 1000 Madrid 2026: medical timeout per Gauff contro Cirstea

Redazione
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Coco Gauff in United Cup
Coco-Gauff- Foto Marcin Cholewinski-ZUMA-Press-Wire-Shutterstock

Problemi di stomaco per Coco Gauff nel corso del match con Sorana Cirstea, sfida valida per il terzo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. Medical timeout chiamato dalla statunitense – sul punteggio di 6-4 4-4 in favore di Cirstea – che ha chiesto l’intervento del medico dopo aver vomitato al termine dell’ottavo gioco del secondo set. La speranza è che non arrivi il ritiro per la finalista dell’edizione 2025.

AGGIORNAMENTO 12.30 – Gauff chiede un medical timeout sul 4-4 al secondo set

AGGIORNAMENTO 12.32 – Dopo essersi provata la pressione, Gauff va al servizio sul 4-4

AGGIORNAMENTO 12.41 – Non al 100% Gauff che riesce a portarsi sul 6-5, al cambio campo Cirstea servirà per rimanere nel set

AGGIORNAMENTO 12.46 – Gauff vince il secondo set 7-5 e fa toilet break negli spogliatoi

AGGIORNAMENTO 12.52 – Si riparte con Gauff al servizio

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