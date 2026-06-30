Wimbledon 2026: stecca la Williams al rientro, Joint al secondo turno

Niente da fare per Serena Williams, è amaro il suo ritorno a Wimbledon. La statunitense viene sconfitta 6-3 6-7(6) 6-3 da Maya Joint nel primo turno del Major londinese, mostrando comunque una certa capacità di sostenere i ritmi di un match in singolare e con ancora una buona dose di potenza dalla sua parte. Il primo parziale è caratterizzato da un certo equilibrio e la prima ad avere un’occasione è proprio la campionessa americana, che però non sfrutta due palle break e viene punita poco dopo dalla sua avversaria. Nel secondo set l’australiana prende subito il comando con un break, ma deve fronteggiare il rientro della Williams che la spunta al tie break, annullando un match point. Nel parziale decisivo la numero 87 del ranking WTA, ribalta la situazione di iniziale svantaggio e porta a casa la partita. L’ex numero uno del mondo, al rientro in singolare dopo quattro anni, lascia comunque buone sensazioni riguardo un suo possibile rientro con maggiore costanza nel tour. Dopo undici sconfitte consecutive nel circuito maggiore, Joint ritrova il sorriso nel palcoscenico più illustre e contro un’avversaria iconica, motivo che le potrebbe fornire un’ulteriore spinta nel prossimo turno, dove affronterà la talentuosa Alexandra Eala, vincitrice nel match d’esordio contro Renata Zarazua.