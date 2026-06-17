Musetti incorona Alcaraz: “Il tennis più bello e completo. Sinner? Impressionante e quasi perfetto”

In un’intervista concessa a L’Officiel Italia, Lorenzo Musetti ha espresso il proprio punto di vista sui due grandi protagonisti della nuova generazione, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, sottolineandone le diverse caratteristiche tecniche e mentali. Alla domanda su quale sia il tennis più bello e completo del circuito, Musetti non ha avuto particolari dubbi: “Forse quello di Alcaraz”. Un riconoscimento importante nei confronti dello spagnolo, considerato da molti il giocatore più spettacolare del panorama attuale grazie alla sua straordinaria varietà di colpi e alla capacità di inventare soluzioni sempre diverse.

Il carrarino ha però riservato parole di enorme stima anche per Sinner, attuale punto di riferimento del tennis mondiale. “Il tennis di Sinner è impressionante, quasi perfetto per la sua freddezza, la sua chiarezza mentale e per il fatto di mantenere costantemente un livello incredibile”, ha spiegato Musetti.

Una distinzione che evidenzia due modi differenti di interpretare il gioco. Da una parte la creatività, il talento e l’imprevedibilità di Alcaraz; dall’altra la precisione chirurgica, la continuità e la solidità mentale di Sinner. Due campioni che stanno dominando il circuito e che rappresentano il presente e il futuro del tennis mondiale.

Musetti, scegliendo Alcaraz sul piano dell’estetica, non ha comunque sminuito il valore dell’altoatesino. Anzi, le sue parole certificano ancora una volta quanto Sinner venga considerato dai colleghi un modello di efficacia e di perfezione agonistica, mentre Alcaraz continua a essere il simbolo del tennis spettacolare e creativo.