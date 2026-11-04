Musetti supera Zverev: “Incredibile il livello che sono riuscito a esprimere”

Lorenzo Musetti batte Alexander Zverev, alla sua prima partita da numero 1 del ranking ATP, in due set con il punteggio di 7-6(5) 6-2 e accede al turno successivo del Masters 1000 di Parigi. Sulla strada dell’azzurro ci sarà il francese Luca Van Assche, già sconfitto qualche settimana fa al torneo ATP 500 di Lione.

Una prestazione di grande spessore, costruita attraverso la pazienza e la capacità di alzare progressivamente il livello del proprio tennis. Lorenzo Musetti si gode il successo contro Alexander Zverev, sottolineando soprattutto la difficoltà di affrontare un avversario particolarmente incisivo al servizio.

“È incredibile, davvero sorprendente il livello che sono riuscito a esprimere contro Sasha, che ha servito davvero molto bene, soprattutto nel primo set. È stata una partita equilibrata, che avrebbe potuto prendere entrambe le direzioni”.

A fare la differenza, secondo il carrarino, è stata soprattutto la capacità di rimanere aggrappato alla partita nei momenti più delicati, senza perdere fiducia nel proprio tennis. “Credo che la chiave sia stata restare lì e lottare, riuscendo a giocare quattro grandi punti consecutivi. Nel secondo set sono riuscito a entrare maggiormente negli scambi e a prendere un po’ più l’iniziativa, diventando io a dettare il ritmo”.

Musetti ha concluso sottolineando il sostegno ricevuto anche in questa occasione: “Sono davvero grato per il supporto del pubblico, che anche oggi è stato fantastico”.