Guida alle WTA Finals 2026 con Errani e Paolini: gironi, calendario, regolamento, programma tv

La guida con programma, gironi e regolamento delle Wta Finals 2026, in programma dall’8 al 15 novembre a Indian Wells. Chiusa in anticipo la parentesi Arabia Saudita, l’evento che chiude la stagione del circuito femminile torna negli States. Trasloco di un anno nel deserto della California, già sede dell’evento 1000 tradizionalmente in calendario a marzo. Poi, dal prossimo anno, inizierà la nuova avventura da Charlotte.

Si arriva negli Stati Uniti con una nuova numero uno della classifica rispetto a un anno fa e chiara favorita anche per la conquista del torneo: Elena Rybakina. Dopo due partecipazioni di fila, invece, non avremo Jasmine Paolini presente in singolare. La tennista toscana, però, è riuscita anche quest’anno a guadagnarsi il pass per le Finals in doppio con Sara Errani. Nonostante i tanti problemi fisici all’interno di un’annata sfortunata, la coppia azzurra è riuscita all’ultimo torneo utile a conquistare la qualificazione.

I GRUPPI DELLE WTA FINALS

SINGOLARE

-Gruppo 1

Elena Rybakina

Coco Gauff

Jessica Pegula

Linda Noskova

-Gruppo 2

Aryna Sabalenka

Mirra Andreeva

Elina Svitolina

Karolina Muchova

DOPPIO

-Gruppo 1

Gabriela Dabrowski & Luisa Stefani

Guo Hanyu & Kristina Mladenovic

Jelena Ostapenko & Su-Wei Hsieh

Elise Mertens & Shuai Zhang

-Gruppo 2

Taylor Townsend & Katerina Siniakova

Nicole Melichar-Martinez & Cristina Bucsa

Ellen Perez & Demi Schuurs

Jasmine Paolini & Sara Errani

IL PROGRAMMA DELLE WTA FINALS

Tante ore di fuso orario con l’Italia, ben nove, ma un programma che viene incontro anche ai tanti tifosi europei. Si parte ogni sera alle 21:00 (le 12:00 a Indian Wells) con i due incontri di singolare, poi seguiti da altrettante partite di doppio.

Domenica 8 Novembre: 2 singolari + 2 doppi a partire dalle 21:00

Lunedi 9 Novembre: 2 singolari + 2 doppi a partire dalle 21:00

Martedì 10 Novembre: 2 singolari + 2 doppi a partire dalle 21:00

Mercoledì 11 Novembre: 2 singolari + 2 doppi a partire dalle 21:00

Giovedì 12 Novembre: 2 singolari + 2 doppi a partire dalle 21:00

Venerdì 13 Novembre: 2 singolari + 2 doppi a partire dalle 21:00

Sabato 14 Novembre: 2 semifinali singolare + 2 semifinali doppi a partire dalle 21:00

Domenica 15 Novembre: Finale Singolo + Finale Doppio a partire dalle 21:00

LE WTA FINALS IN TV

Sarà possibile seguire le WTA Finals 2026 in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che trasmette le sfide anche in live streaming sul proprio sito ufficiale e tramite la piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP). Il torneo sarà trasmesso anche da Sky Sport e in streaming su NOW con Sky Sport Tennis (203) come canale di riferimento.

IL REGOLAMENTO DELLE WTA FINALS

Vale come da tradizione la formula del round robin, con due gironi da quattro tenniste ciascuno, sorteggiate in base alla classifica partendo dalle coppe (1-2; 3-4; 5-6; 7-8). Ogni giocatrice disputerà dunque tre partite e le prime due classificate di ogni girone passeranno alla fase ad eliminazione diretta, ovvero alle semifinali. La prima classificata del girone “Purple” andrà a scontrarsi con la seconda del gruppo “Orange”, e viceversa. Se tra due o più giocatrici dovesse regnare la parità, per valutare chi dovrà accedere in semifinale guarderanno i seguenti criteri:

1 – Numero di vittorie

2 – Numero di incontri disputati (in caso di infortuni durante il torneo)

3 – Scontri diretti

4 – Percentuali set vinti

5 – Percentuale games vinti