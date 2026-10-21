NewsWta

WTA Finals 2026: Kostyuk ko, Muchova stacca l’ultimo pass

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
2 Min Read
Karolina Muchova a Wimbledon 2026
Karolina Muchova a Wimbledon 2026

Con il ritiro di Marta Kosyuk al secondo turno del WTA 500 di Ningbo 2026, Karolina Muchova è matematicamente qualificata alle WTA Finals 2026. Dopo il forfait di Iga Swiatek, la tennista ucraina era l’unica che poteva ancora contendere a Muchova l’ultimo posto per Indian Wells. Con solo due tornei a disposizione prima delle Finals (8-15 novembre), Kostyuk avrebbe dovuto ottenere almeno una vittoria e una finale tra i WTA 500 di Ningbo e Tokyo.

Nel 2026 Muchova ha vinto il WTA 1000 di Doha e il WTA 500 di Bad Homburg. Ha disputato anche la finale di Wimbledon, dove si è arresa alla connazionale Linda Noskova (6-2 5-7 6-3). Con questi risultati ha migliorato il proprio best ranking fino alla posizione numero 6. Per la tennista della Repubblica Ceca sarà la prima volta alle WTA Finals e una grande rivincita: già nel 2023 si era qualificata, ma fu costretta a saltare l’ultimo torneo dell’anno a causa di un infortunio. Anche in quell’occasione aveva ottenuto l’ottavo e ultimo posto per le Finals.

Le WTA Finals 2026 avranno dunque le seguenti protagoniste:

  1. Elena Rybakina
  2. Aryna Sabalenka
  3. Mirra Andreeva
  4. Jessica Pegula
  5. Coco Gauff
  6. Elina Svitolina
  7. Karolína Muchová
  8. Linda Nosková
Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS