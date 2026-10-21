WTA Finals 2026: Kostyuk ko, Muchova stacca l’ultimo pass

Con il ritiro di Marta Kosyuk al secondo turno del WTA 500 di Ningbo 2026, Karolina Muchova è matematicamente qualificata alle WTA Finals 2026. Dopo il forfait di Iga Swiatek, la tennista ucraina era l’unica che poteva ancora contendere a Muchova l’ultimo posto per Indian Wells. Con solo due tornei a disposizione prima delle Finals (8-15 novembre), Kostyuk avrebbe dovuto ottenere almeno una vittoria e una finale tra i WTA 500 di Ningbo e Tokyo.

Nel 2026 Muchova ha vinto il WTA 1000 di Doha e il WTA 500 di Bad Homburg. Ha disputato anche la finale di Wimbledon, dove si è arresa alla connazionale Linda Noskova (6-2 5-7 6-3). Con questi risultati ha migliorato il proprio best ranking fino alla posizione numero 6. Per la tennista della Repubblica Ceca sarà la prima volta alle WTA Finals e una grande rivincita: già nel 2023 si era qualificata, ma fu costretta a saltare l’ultimo torneo dell’anno a causa di un infortunio. Anche in quell’occasione aveva ottenuto l’ottavo e ultimo posto per le Finals.

Le WTA Finals 2026 avranno dunque le seguenti protagoniste: