WTA Finals 2026: l’infortunio ferma Swiatek, Muchova aspetta il risultato di Kostyuk

Iga Swiatek non parteciperà alle WTA Finals per la prima volta dal 2020. L’ex numero uno del mondo era l’ultima inseguitrice rimasta in gara dopo la semifinale raggiunta al WTA 1000 di Wuhan, almeno matematicamente. La realtà è che durante il derby polacco con Maja Chwalinska, poi vincitrice del torneo, Iga ha sentito un dolore alla coscia sinistra quando era in vantaggio 5-3 nel primo set ed è questo il momento in cui le speranze di qualificazione sono finite. L’amica ha poi perso solo un game fino al 7-5 6-1 finale.

L’ultimo posto

Tolta Swiatek, rimangono rimane un’ultimo posto per l’appuntamento finale del WTA Tour, per la prima volta a Indian Wells (8 al 15 novembre). Karolina Muchova è molto vicina ma non ancora sicura: la finalista di Wimbledon, dopo la sconfitta subita da Diana Shnaider agli ottavi a Wuhan (7-5 6-3) ha deciso di non giocare altri tornei prima delle Finals, puntando sul fatto che Marta Kostyuk non riesca a ottenere almeno una finale e una vittoria tra gli ultimi due tornei validi per la Race, ovvero i WTA 500 di Ningbo, dove l’ucraina è testa di serie numero 3 e munita di bye al primo turno, e Tokyo. Kostyuk aspetta la vincente del match tra la wildcard cinese Hanyu Guo e la numero 33 del mondo Ekaterina Alexandrova.