Masters 1000 Parigi: Fritz e Paul vincono e restano in corsa per le Finals

Taylor Fritz conquista una vittoria fondamentale contro Alex Molcan e tiene aperto il sogno di qualificazione alle ATP Finals di Torino. Lo statunitense, dopo aver ceduto il primo set al tie-break, reagisce con carattere e determinazione, riuscendo a ribaltare una partita particolarmente complicata e a portare a casa un successo prezioso.

Molcan parte fortissimo e conquista il primo parziale per 7-6(6), mettendo subito in difficoltà l’americano. Fritz appare inizialmente poco brillante, faticando a trovare continuità e a contenere le iniziative dello slovacco. Nel secondo set, però, arriva la reazione: con grinta e maggiore incisività, lo statunitense riesce a ristabilire la parità imponendosi per 7-5.

Nel terzo set va in scena una battaglia punto a punto. Entrambi i giocatori lottano su ogni scambio, senza riuscire a trovare l’allungo decisivo. La sfida si trascina così fino al tie-break, dove Fritz dimostra maggiore lucidità e concretezza, imponendosi per 7-6(5) e completando la rimonta.

Un successo di carattere per l’americano, che resta pienamente in corsa per un posto alle ATP Finals di Torino. Il sogno di chiudere la stagione tra i migliori otto è ancora aperto.

Tommy Paul domina lo spagnolo Merida Aguilar, imponendosi con un netto doppio 6-1 e conquistando l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà il francese Quentin Halys. Dopo aver superato Holger Rune, lo statunitense conferma il suo buon momento e prosegue il cammino nel Masters 1000 di Parigi. Le sconfitte di Jodar, Tiafoe e De Minaur tengono ancora vive le sue speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino.

La Race to Turin dopo l’eliminazione di Tiafoe da Parigi

Alexander Zverev – 9.350 punti (qualificato)

Jannik Sinner – 7.950 punti (qualificato, ma assente per infortunio)

Carlos Alcaraz – 5.110 punti (qualificato)

Ben Shelton – 4.620 punti (qualificato)

Daniil Medvedev – 3.820 punti (qualificato)

Flavio Cobolli – 3.680 punti (qualificato)

Arthur Fils – 3.535 punti (qualificato)

Frances Tiafoe – 3.390 punti (eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi ma qualificato alle Finals)

Rafael Jódar – 3.234 punti (eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi)

Alex de Minaur – 3.170 punti (Sconfitto secondo turno del Masters 1000 di Parigi)

Novak Djoković – 2.940 punti (sconfitto al secondo turno del Masters 1000 di Parigi)

Taylor Fritz – 2.950 punti

Tommy Paul – 2.825 punti