Fritz e Paul a caccia delle ATP Finals, Jodar in bilico: scenari e combinazioni agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi

Le Nitto ATP Finals sono alle porte, ma la corsa per raggiungere Torino è ancora apertissima. Sono due i posti ancora da assegnare che andranno all’ottavo e al nono della Race, liberato dal forfait anticipato di Jannik Sinner (7950 pti), già qualificato, ma che non parteciperà a causa dell’infortunio al ginocchio che lo tiene fermo dallo scorso 12 luglio (finale di Wimbledon). Ai già qualificati Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Arthur Fils si aggiungeranno due tra Frances Tiafoe, Rafael Jodar, Taylor Fritz e Tommy Paul. Il destino è nella mani proprio di Fritz e Paul, ancora impegnati nel Masters 1000 di Parigi, il torneo che da quest’anno chiuderà la Race e definirà chi saranno gli otto giocatori a scendere in campo nel torneo dei maestri.

Tiafoe e Jodar rischiano, Fritz e Paul ci credono

Nella capitale francese lo statunitense non è riuscito a conquistare la qualificazione sul campo, a seguito della sconfitta subita al secondo turno per mano di Quentin Halys per 6-3 1-6 7-6(9). Ottavo nella Race con 3390 punti, a soli 5 punti dalla qualificazione aritmetica, Tiafoe deve sperare che Fritz e Paul non arrivino in finale e che a spuntarla non sia proprio il nativo di Voorhees. In caso di trionfo del californiano, invece, Tiafoe sarebbe certo di partecipare alle Finals.

Più complicata la situazione di Jodar, autore di un’annata straordinaria, ma anche lui uscito al secondo turno del ‘1000’ parigino contro il norvegese Casper Ruud con un netto 6-3 6-4. Il madrileno, diventato il primo giocatore di sempre ad entrare in Top 10 nella stagione d’esordio nel circuito maggiore, in caso di qualificazione alle Finals diventerebbe anche il primo della storia a riuscirci alla prima stagione nel circuito ATP. Lo spagnolo si trova attualmente in nona posizione – l’ultima disponibile – con 3234 punti. Per conquistare Torino, Jodar ha bisogno che Fritz (2950 pti) non raggiunga la semifinale che lo porterebbe a 3250 punti, piazzandosi dietro al connazionale Tiafoe. Paul (2825 pti), invece, deve raggiungere almeno l’ultimo atto del torneo francese per superare lo spagnolo e toccare quota 3375.

Derby in finale?

Le speranze, dunque, per Fritz e Paul sono ancora vive. I due statunitensi agli ottavi se la vedranno rispettivamente contro i francesi Fils e Halys, due match per nulla scontati in cui il pubblico giocherà un ruolo fondamentale ai fini del risultato. Per staccare il biglietto per Torino, Fritz deve arrivare almeno in semifinale, ma deve sperare che l’amico e rivale Paul non raggiunga la finale a Parigi. In quel caso, il californiano avrebbe bisogno di giocare e vincere il derby all’atto finale. Paul, quindi, per giocare le Finals deve arrivare obbligatoriamente in finale, sperando che Fritz si fermi in semifinale, oppure batterlo in finale.