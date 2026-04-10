Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Sinner in semifinale, sconfitto Auger-Aliassime in due set

Prosegue la striscia di vittorie nei 1000 per Jannik Sinner, giunto a quota venti, che supera anche l’ostacolo Felix Auger-Aliassime 6-3 6-4 in un’ora e ventinove di gioco nei quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Una sfida non semplice ma che l’altoatesino riesce a far sua colpendo nei momenti chiave, analogamente a quanto avvenuto negli Us Open 2025 Con il passaggio del turno, il classe 2001 centra la quindicesima vittoria consecutiva e l’ottava semifinale sulla terra rossa della carriera (3 vittorie-4 sconfitte), conquistando la possibilità di ritoccare uno dei pochi bilanci in negativo. Alla sedicesima semifinale 1000 in carriera (11 vittorie-4 sconfitte) si troverà di fronte Alexander Zverev, reduce dalla vittoria su Joao Fonseca in tre set. Il tedesco è stato sconfitto dall’ex numero uno del mondo lo scorso marzo, sempre in semifinale, sia nel Masters 1000 di Indian Wells che in quello di Miami. Più in generale il computo complessivo negli scontri diretti pone l’azzurro avanti 8-4. “Penso di aver fatto un passo avanti oggi, sapevo che avrei dovuto migliorare in alcuni aspetti. Il servizio non è ancora al livello che vorrei, ma tutto sommato sono contento. La partita è stata molto intensa e ho cercato di stare lì mentalmente. Ho dormito bene dopo aver speso tanto ieri, sono contento di essere tornato in semifinale. Per il mio stile di gioco preferisco rischiare e sbagliare alcuni colpi, lo smash non è un colpo facile ma con le nuvole sono più tranquillo nell’eseguirlo”, spiega Sinner nell’intervista in campo.

A CHE ORA SINNER-ZVEREV

La partita

Sin dall’inizio della gara i game sono lunghi e combattuti. È l’italiano ad avere le prime opportunità, due, ma il numero sette del mondo con quattro punti consecutivi tiene il servizio. Una maggiore solidità porta Sinner a rischiare meno nei turni di battuta, al contrario del suo avversario che subisce il break, a seguito di un doppio fallo, nell’ottavo gioco. I tentativi di rientrare nel set di Auger-Aliassime sono vani, l’azzurro si porta avanti con il punteggio di 6-3. Nel secondo parziale lo spartito rimane lo stesso, con il ventiquattrenne di Sesto in continua pressione, tanto che il canadese fa fatica a tenere i primi turni al servizio. Stavolta, però, il primo ad ottenere chance di break è proprio Auger-Aliassime, nel quarto gioco, ma è costretto ad arrendersi ad una prima di servizio imprendibile dell’altoatesino che conquista, successivamente, il game. Il settimo gioco si rivela decisivo: Sinner ottiene il break e, senza ulteriori difficoltà, accede alle semifinali del Masters 1000 di Monte Carlo.