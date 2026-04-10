A che ora Sinner-Zverev in tv: data, orario e diretta semifinali Masters 1000 Monte-Carlo 2026

Jannik Sinner in semifinale nel Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Il numero 2 del mondo, uscito indenne dal quarto di finale con Auger-Aliassime, si giocherà con Alexander Zverev un posto nell’ultimo atto del torneo del Principato. Il tedesco ha sconfitto in tre set il 19enne Joao Fonseca – con il punteggio di 7-5 6-7(3) 6-3 – centrando la quarta semifinale stagionale. Sarà la terza sfida nel 2026 tra Sinner e Zverev, con l’altoatesino che ha avuto la meglio in entrambi i precedenti (Masters 1000 Indian Wells e Miami).

QUANDO E A CHE ORA SINNER-ZVEREV

Il match tra Sinner e Zverev andrà in scena sabato 11 aprile, come primo match non prima delle 13.30 sul Court Ranier III. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).