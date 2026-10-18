Montepremi Atp Bruxelles 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Bruxelles, in programma dal 19 al 25 ottobre. Torneo che deve fare i conti con le rinunce all’ultimo minuto di Felix Auger-Aliassime e Casper Ruud, ma non mancano gli spunti di interesse. Le prime due teste di serie sono Arthur Fils e Jiri Lehecka, ma anche i tennisti di casa possono puntare al colpo grosso. Blockx, Bergs ma anche Collignon su questi campi veloci possono dire la loro. Presente anche Holger Rune. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 250 LIONE 2026
PRIMO TURNO – € 7.775 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 12.695 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 21.865 (50 punti)
SEMIFINALE – € 37.735 (100 punti)
FINALE – € 64.195 (150 punti)
VINCITORE – € 110.055 (250 punti)