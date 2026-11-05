Masters 1000 Parigi 2026: ritiro per Berrettini, Alcaraz ai quarti e cosa cambia per le scommesse

Matteo Berrettini non scenderà in campo nel match con il numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi 2026. Come annunciato sul proprio profilo Instagram, problema al braccio destro per l’azzurro, accusato nel corso della sfida di secondo turno contro il padrone di casa Ugo Humbert vinta per 7-6 7-5. Avanza, dunque, il 7 volte campione Slam che attende il vincitore della sfida tra Arthur Fils e Taylor Fritz.
RITIRO BERRETTINI, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE
La sfida non è regolarmente cominciata, quindi saranno rimborsate tutte le scommesse sugli esiti (Berrettini perdente, Alcaraz vincente). Diverso invece il regolamento per le giocate sul percorso nel torneo del giocatore ritirato: in caso di giocate su Berrettini vincente torneo, finalista, semifinalista o ai quarti di finale le scommesse saranno perdenti.