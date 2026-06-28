Telenovela Tsitsipas, allontanato ancora il padre: “Non lavoreremo mai più insieme”

Mai un momento di tranquillità in casa Tsitsipas: proprio il giorno prima del suo esordio a Wimbledon 2026, Stefanos ha annunciato alla testata greca SDNA un’altra separazione professionale con il padre Apostolos, ma questa volta sembra quella buona: “Non credo che torneremo mai più a lavorare insieme. È una situazione molto delicata, abbiamo trascorso tantissimi anni insieme nel circuito ma oggi posso dire che non penso ci sarà una nuova collaborazione in futuro”.

L’ex numero 3 del mondo, campione delle ATP Finals e due volte finalista Slam cercherà di tornare ai fasti del passato insieme a Patrick Mouratoglou, faccia conosciuta nel suo angolo. Il francese ex-coach di Serena Williams tornerà con un ruolo di consulente supervisionando l’attività di Thomas Perrin, tecnico della Mouratoglou Academy e già figura full-time del team Tsitsipas.

LE RAGIONI DELL’ADDIO

Resiste dunque solo 11 mesi l’ultima edizione del team tutto Tsitsipas: “Voglio iniziare a prendere le mie decisioni e a essere io a scegliere il mio percorso. Inoltre credo che mio padre abbia ancora moltissimo da offrire ai miei fratelli e ai giovani tennisti emergenti, penso che sia lì che dovrebbe concentrare le proprie energie“. Per Apostolos però, prima di fare di necessità virtù come consigliato dal figlio, urge fare i conti con l’aver raggiunto l’ennesimo empasse: “Non credo che io e mio padre siamo più compatibili nel modo in cui abbiamo lavorato insieme negli ultimi tempi. Più cresco, più mi rendo conto che mantenere un rapporto stabile con mio padre è molto più difficile rispetto a quando avevo 18, 19 o 20 anni. Credo che lui abbia bisogno di cose diverse, così come io ho bisogno di qualcosa di diverso”.

RIPARTENZA CON LA MOURATOGLOU ACADEMY

Nonostante la gestione tecnica del greco sia sempre stata piuttosto oscillante, il supporto della Mouratoglou Academy non è mai mancato: “Mi alleno lì da quando avevo 15 anni e mi hanno sostenuto senza mai smettere, sono stati di enorme aiuto”.

La missione del nuovo triumvirato Tsitsipas, Perrin, Mouratoglou è quella di rimettere Stefanos sui giusti binari: la sua attuale classifica di 87 del mondo mente sul potenziale, ma non sulle performance, in netto calo nelle ultime tre stagioni. Tra problemi fisici e di gestione extra-campo, simboleggiati dal fatto che rapporti come quello con Goran Ivanisevic (tecnico) e Paula Badosa (sentimentale) siano sfociati in dichiarazioni pubbliche e contenziose, per il greco è necessaria una tabula rasa: la risalita parte lunedì 29 giugno, quando esordirà ai Championship contro il qualificato Hugo Gaston, con la prospettiva di incrociare Novak Djokovic al secondo turno.