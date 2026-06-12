Challenger 125 Ilkley 2026: Romano stacca il pass per i quarti di finale

Filippo Romano conquista l’accesso ai quarti di finale del Challenger 125 di Ilkley 2026. Partito dalle qualificazioni, sull’erba britannica il classe 2005 azzurro si è reso protagonista di un’altra grande prestazione per battere la testa di serie numero 8 del tabellone Jack Pinnington Jones con lo score di 7-5 5-7 6-3 dopo un’ora e 51 minuti di gioco.
Il numero 355 del mondo si è così guadagnato la possibilità di giocarsi un posto in semifinale contro un altro beniamino di casa, Oliver Tarvet, che ha eliminato la quarta forza del seeding Tristan Schoolkate con un netto 6-3 6-2.