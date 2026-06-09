Challenger 75 Cattolica 2026, al secondo turno Bondioli e Dalla Valle

Si chiude con la vittoria di Federico Bondioli nel derby con Carlo Alberto Caniato il martedì di primi turni al Challenger 75 di Cattolica 2026. Il classe 2005 romagnolo, in tabellone grazie ad una wild card, si è imposto con il punteggio di 7-6(3) 6-7(5) 6-4 per conquistare il passaggio del turno e la sfida con la testa di serie numero uno del tabellone Jesper de Jong, reduce dagli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros e dal successo al debutto su Ognjen Milic per 6-1 7-6(3).
Avanza Enrico Dalla Valle, anche lui in main draw grazie ad una wild card, che ha superato al primo turno Maks Kasnikowski con il punteggio di 7-5 6-2 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Al secondo turno affronterà il qualificato spagnolo Carlos Sanchez Jover.
Dopo essere stato ripescato dalle qualificazioni, finisce invece all’esordio nel main draw il torneo di Samuele Pieri, sconfitto 7-5 6-3 da Oriol Roca Batalla.